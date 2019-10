Beelden vrijgegeven van verwoestende plofkraak Amsterdamse Haarlemmermeerstraat

AMSTERDAM - De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de plofkraak die vorige week in de Haarlemmermeerstraat werd gepleegd. Een opvallende zaak, aangezien er voor het eerst na een plofkraak een omwonende gewond raakte.

De beelden werden zojuist vertoond in het programma Opsporing Verzocht. Daarop is te zien hoe twee mannen op 15 oktober aanrijden op de scooter.

Ze lopen vervolgens in de richting van de geldautomaat, om de onstekingsdraden die ze hebben meegenomen uit te rollen. Zelf kan het tweetal daardoor op een veilige afstand blijven staan.

Lees ook: Geldautomaat opgeblazen in Amsterdam: enorme ravage in Haarlemmermeerstraat

Aan het explosief maken ze ook nog stokken vast 'zodat ze deze als een soort pizzaschep in de automaat kunnen duwen', wordt er verteld in Opsporing Verzocht.

Bericht gaat verder onder de video



'Steeds zwaardere explosieven'

Om 03.00 uur schrikken buurtbewoners wakker van de eerste explosie. De tweede knal is zo hard, dat ook de plofkrakers daarvan onder de indruk lijken te zijn.

De explosies worden zelfs gehoord in de Staatsliedenbuurt, op de Nieuwmarkt en in de Pijp. "Doordat geldautomaten steeds beter worden beveiligd, gebruiken criminelen steeds zwaardere explosieven", verklaart de politie.

'Trieste mijlpaal'

De schrik zit er dan ook goed in de na plofkraak. Een bewoner denkt zelfs aan een aanslag en duikt zijn badkuip in. Als agenten ter plaatse komen, treffen ze bovendien een enorme ravage aan.

Lees ook: Amsterdammers rechtop in bed na plofkraak Haarlemmermeerstraat: één gewonde

Zo is de gevel zwaar beschadigd en zijn tientallen ruiten gesprongen. Daarnaast raakt voor het eerst een omwonende gewond door de plofkraak. "Een trieste mijlpaal", zegt de politie.

Getuigen

De daders zijn op dat moment al gevlucht. Op beelden is te zien dat ze wegrijden in de richting van het Hoofddorpplein, later is het tweetal ook nog gefilmd ter hoogte van de Westlandgracht.

Lees ook: Muur van koffiezaak verwoest door plofkraak: eigenaresse Hakima wanhopig

De politie is nog altijd op zoek naar de twee mannen. Wie hen herkent, wordt daarom gevraagd om contact op te nemen.