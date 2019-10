Amsterdammers rechtop in bed na plofkraak Haarlemmermeerstraat, een gewonde

AMSTERDAM - Bij de plofkraak aan de Haarlemmermeerstraat in Amsterdam is iemand gewond geraakt. De bewoner van het pand lag te slapen toen de ruiten door de explosie sprongen, meldt de politie aan AT5. De bewoner hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De plofkraak was iets na 03.00 uur vannacht. Omwonenden hoorden twee harde knallen. De explosies waren zo hard, dat ze tot ver werden gehoord. Een Amsterdams gezin dat op ongeveer een kilometer van de geldautomaat woont die vannacht is opgeblazen, werd door de explosies gewekt. "We slapen in het souterrain en zaten direct rechtop in ons bed." Dat vertelt de Amsterdammer anoniem aan NH Nieuws. "Mijn vrouw en ik zeiden direct tegen elkaar: 'dit zal wel weer een plofkraak zijn'." Ook hun kinderen waren wakker geworden van de klap.

Dat vermoeden bleek juist. Het gezin werd eind vorig jaar ook gewekt ook door een plofkraak, toen een geldautomaat op het Surinameplein het doelwit was. De impact daarvan was nog groter, herinnert de Amsterdammer zich. Hoewel bij veel omwonenden de ramen zijn gesneuveld, zitten ze bij deze Amsterdammer nog strak in de kozijnen.

Dat had anders kunnen zijn, want tot voor kort woonde hij schuin tegenover de vannacht opgeblazen geldautomaat. "Ik had eigenlijk verwacht dat deze automaat al weg zou zijn, want criminelen hebben al een keer geprobeerd om de geldautomaat te bereiken door een gat in de vloer van de woning erboven te boren, kan ik me herinneren."

Glas bij elkaar vegen

Ondertussen ruimen omwonenden van de Geldmaat-geldautomaat de ravage in hun straat op, vertelt een AT5-verslaggever ter plaatse. "Veel mensen vegen het glas voor hun woning bij elkaar, en ik zie een man die de resten glas uit z'n raam probeert te halen." Een man zou zelfs in z'n badkuip zijn gedoken, omdat hij dacht dat er aanslag werd gepleegd.

Getuigen hebben gezien hoe twee mannen vlak voor de explosies enige tijd bij de automaat aan het rommelen waren, en na de explosie op een zwarte scooter op de vlucht sloegen. Er is nog niemand aangehouden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft na de plofkraak gezocht naar eventueel achtergebleven explosieven, maar niets meer aangetroffen.