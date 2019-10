Geldautomaat Amsterdam opgeblazen: enorme ravage in Haarlemmermeerstraat

AMSTERDAM - Op een geldautomaat in de Haarlemmermeerstraat in Amsterdam-Zuid is vannacht iets na 3.00 uur een plofkraak gepleegd. De ravage is groot: de geldautomaat is volledig verwoest, de gevel is zwaar beschadigd en tientallen ruiten in de omgeving zijn gesneuveld.

Het gaat om een geldautomaat van de ABN Amro, ter hoogte van het Hoofddorpplein. Getuigen melden dat ze twee 'vrijwel gelijktijdige' explosies hebben gehoord: door de schokgolf zouden ramen van woningen in een straal van vijftig meter rond de automaat zijn gebarsten.

Let op: verhaal gaat verder onder de afbeelding





Na de plofkraak werd de omgeving door de politie afgezet, waarna de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft gezocht naar explosieven die nog niet waren afgegaan. Die zijn niet gevonden. Inmiddels is het afgezette gebied verkleind, maar wordt er nog steeds onderzoek gedaan.

'Twee daders'

Getuigen hebben bij de politie gemeld dat ze twee daders hebben gezien, die enige tijd aan het rommelen waren bij de automaat. Ze zouden na de explosie op een scooter zijn gevlucht, maar zouden geen buit hebben gemaakt.

Van een van de verdachten is vermoedelijk de capuchontrui op straat teruggevonden, maar voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Lees ook: Opnieuw plofkraak in Amsterdam-West: hele wijk hoort explosie

Bewoners van het afgezette gebied zijn tijdelijk op het politiebureau opgevangen. GVB-bus 15 rijdt op last van de politie om.

Regelmatig plofkraken, nauwelijks buit

De laatste jaren zijn geldautomaten in Amsterdam en andere (Noord-Hollandse) gemeenten met de regelmaat van de klok doelwit van criminelen.

Lees ook: Plofkraak op geldautomaat Amsterdam-Noord

De explosies leiden vaak voor een ongekende ravage en overlast en angst voor omwonenden, maar er wordt vrijwel nooit geld buitgemaakt.