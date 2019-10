Muur van koffiezaak Amsterdam verwoest door plofkraak, eigenaresse Hakima wanhopig

AMSTERDAM - Een dag naar de plofkraak aan de Amsterdamse Haarlemmermeerstraat blijkt de schade nog groter dan gedacht. Een koffiewinkel die direct naast de geldautomaat ligt, is zwaar getroffen door de enorme explosies. Een muur van de zaak is compleet ontzet, tot groot verdriet van de ondernemer, die voorlopig de deuren gesloten moet houden.

De familie die de koffiezaak The Coffeebrand runt, is zeer aangeslagen na het incident. Ze troffen hun zaak gisteren in puin aan. De ramen zijn gebroken, lampen kwamen uit het plafond en zelfs een hele muur is ontzet. "De muur is door de bank beveiligd met staal, maar zelfs het staal heeft het niet tegengehouden", vertelt Hakima, die de zaak samen met haar broers runt.

"Mijn broertjes hebben hier hard voor gewerkt met bloed, zweet en tranen. En dan zie je nu dat het in één klap kapot is gemaakt. Dat doet heel wat met je", vertelt ze.

Schade: 25 woningen, 4 bedrijfspanden, 54 ramen

Ook andere panden raakten beschadigd door de plofkraak. Zeker 54 ramen moeten worden vervangen. "Gistermiddag hebben we de balans opgemaakt. Er is schade aan totaal 25 woningen en 4 bedrijfspanden", vertelt René Vink van de calamiteitendienst Amsterdam. "Iedereen is terug naar hun woning, behalve het gezin boven de pinautomaat. Die mensen zijn uitgeplaatst en zitten in een hotel."

Herstel pinautomaat

Veel bewoners willen niet dat de geldautomaat terugkomt. Ze vrezen voor dezelfde situatie als op het Delflandplein. Daar werd een automaat pas na twee plofkraken weggehaald.

"Het lijkt wel een besmettelijke ziekte, want het gebeurt steeds meer in Amsterdam. Als de geldautomaat terugkomt, wat gebeurt er dan? Moeten er eerst doden vallen voordat het dan wordt weggehaald?", vraagt Hakima zich af. Het liefst wil ze dat de burgemeester langskomt om met eigen ogen te zien wat de schade is.

"Het zijn mensenlevens waar je over praat. Meubilair kan vervangen worden, maar een mens kan je niet vervangen. Ik zou zeggen: geen geldautomaat in woonwijken. Te gevaarlijk."