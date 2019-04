Vluchtende verdachten plofkraak Amsterdam gefilmd

AMSTERDAM - Een getuige van de plofkraak van vanochtend op het Amsterdamse Delflandplein heeft de daders gefilmd toen zij na de explosie op de vlucht sloegen.

Op de beelden is te zien hoe een man in donkere kleding op een scooter stapt en door de optrekkende rook wegrijdt. Zodra de scooter afslaat, komt ook een vermoedelijke tweede verdachte in beeld.

