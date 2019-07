Bloedhete week in aantocht: "Misschien wordt het hitterecord wel verbroken"

NOORD-HOLLAND - Vakantie in eigen provincie is deze week helemaal niet zo'n slecht plan, althans niet als je van zon en warmte houdt. De verwachting is namelijk dat het bloedje- en bloedjeheet gaat worden. Volgens weerman Jan Visser zou het hitterecord voor Noord-Holland zomaar eens kunnen sneuvelen deze week.

En dat record ligt er nog helemaal niet zo lang. Vorig jaar, op 27 juli, tikte de thermometer 36,9 graden aan in Wijk aan Zee. Daarmee ligt de lat voor Noord-Holland wel erg hoog, aldus Jan Visser. "Het gaat erom spannen of het record verbroken wordt."

Zweten geblazen

Maar dat het warm wordt, staat als een paal boven water. Vanaf morgen stijgt de temperatuur richting de 30 graden en vanaf woensdag is het echt zweten geblazen. Naar verwachting wordt het dan zo'n 35 graden of warmer, met donderdag als heetste dag.

Lees ook: Hooikoortspatiënten opgelet: aankomende week extra pollen in de lucht door hitte

Overigens is de kans op een hittegolf in de kustgebieden vrij klein. Er komen tropische dagen voor, maar een serie van vijf zomerse dagen wordt lastig. Mogelijk worden die wel in het zuiden van de provincie gehaald.

Insmeren

Ga je van de zon genieten? Let dan wel op! De zonkracht ligt hoog en een onbeschermde huid kan al in 10 tot 15 minuten verbranden.