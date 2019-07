Hooikoortspatiënten opgelet: aankomende week extra pollen in de lucht door hitte

NOORD-HOLLAND - Hooikoortspatiënten kunnen het moeilijk krijgen de komende dagen. Juist nu het graspollenseizoen ten einde loopt en de allergische klachten minder worden, gaat de bijvoet bloeien. Samen met de aangekondigde hitte kan dat voor extra gezondheidsklachten zorgen.

De pollen die de bijvoet de lucht in werkt, zijn al niet fijn voor mensen met een allergie. De combinatie met het voorspelde warme weer maakt het toch een extra ongelukkige combinatie, aldus Nature Today.

En dat net nu de hoogste graspollenconcentraties achter de rug zijn, ligt dus de volgende nies- en jeukweek weer op de loer. De piekperiode is pas over twee weken, namelijk rond 7 augustus. Het wordt dus nog even doorzetten.

Gelukkig zijn er een aantal maatregelen die een hooikoortspatiënt kan nemen. Zorg voor het op tijd nemen van de medicijnen, vermijd lichamelijke inspanning in de buitenlucht en ga niet in de buurt van een bijvoetplant pauzeren. Ook zijn er nog vijf 'geheime' tips die je kan uitvoeren om pollenvrij te blijven.