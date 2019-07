Factor 30 bij de hand? Komende week grote kans op tropische dagen

NOORD-HOLLAND - Na een periode van lente- en herfstachtig weer laat de zomer weer van zich horen: volgende week stijgt het kwik dagen achtereen naar tropische waarden. Regen blijft waarschijnlijk uit, maar of er sprake zal zijn van een hittegolf?

Sommige weermodellen noteren 35 graden voor volgende week dinsdag, maar aan die voorspelling durft NH-weerman Jan Visser z'n handen nog niet te branden. "Dat is pas over een week, dus ik ben aan de voorzichtige kant."

De kans dat we volgende week te maken krijgen met tropische temperaturen is wel fors, laat hij weten. "Dinsdag, woensdag en donderdag wordt het in Noord-Holland 30 á 33 graden, mede dankzij een zuidwestenwind."

In het binnenland doen de weergoden er nog een schepje bovenop, en zou de uitschieter van 35 graden realiteit kunnen worden.

Hittegolf onzeker

Of we na de tropische dagen ook van een hittegolf mogen spreken, hangt voor een groot deel af van maandag. "Als het dan minimaal 25 graden wordt, gaan we richting een hittegolf", aldus de weerman.

Tot die tijd is het even doorbijten, zo waarschuwt hij. "De komende dagen - tot zaterdag - krijgen we enige regen en buiigheid, met een temperatuur van 22 á 23 graden. Normaal voor de tijd van het jaar."