Dossier Fonteinkruid | Gastvrije Randmeren: “We gaan het gebied opnieuw inrichten”

NAARDEN - De afgelopen twintig jaar zijn de Noord-Hollandse randmeren een stuk schoner geworden. Daardoor zijn de waterplanten flink gaan groeien. Eén plantje heeft zich wel heel hard ontwikkeld: het fonteinkruid. En als gevolg hiervan moet het hele vaargebied opnieuw ingericht worden.

Tot grote ergernis van veel watersporters worden de randmeren zomer op zomer meer en meer overwoekerd door het sliertige onkruid. De blauwalg mag dan zo goed als verdwenen zijn, een nieuwe plaag maakt zich meester van de watergebieden in Noord-Holland.

Er moet iets gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Maar een oplossing is niet zo simpel. Er wordt elke jaar gemaaid. En elk jaar komt er weer meer Fonteinkruid voor terug. Gaat deze spiraal ooit doorbroken worden, is er nog hoop voor de watersport? Volgens De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren kunnen we er maar beter aan wennen, want het fonteinkruid is nodig om het water schoon te houden.

Niet meer zoals het vroeger was

"We zullen ermee moeten leren leven", is de visie van directeur Rita Braam van de coöperatie Gastvrije Randmeren, verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de randmeren. Door het veelvuldig maaien en stukjes te verdiepen zal er de komende jaren een nieuw waterlandschap gemaakt worden. Via een app zal voor iedereen duidelijk zijn waar het Fonteinkruid ligt en waar niet. Maar zoals het vroeger was zal het nooit meer zijn.

NH Nieuws publiceert tien dagen lang dagelijks een reportage over alle facetten van het fonteinkruid. Niet alleen gaan we dieper in op alle gevolgen van het probleem, ook de oorzaken en mogelijke oplossingen komen aan bod.

Met dank aan Skillshot Aerial Cinematography en The Broadcaster voor de dronebeelden