Dossier Fonteinkruid | Jachthavens slaan alarm: “Mensen trekken weg naar ander vaargebied”

HUIZEN - De afgelopen twintig jaar zijn de Noord-Hollandse randmeren een stuk schoner geworden. Daardoor zijn de waterplanten flink gaan groeien. Eén plantje heeft zich wel heel hard ontwikkeld: het fonteinkruid. De jachthavens zien het vaargebied hierdoor steeds kleiner en gevaarlijker worden en vrezen voor leegloop.

Tot grote ergernis van veel watersporters worden de randmeren zomer op zomer meer en meer overwoekerd door het sliertige onkruid. De blauwalg mag dan zo goed als verdwenen zijn, een nieuwe plaag maakt zich meester van de watergebieden in Noord-Holland.

Vooral in het Gooimeer, het IJmeer, het Eemmeer en het Markermeer hebben de watersporters er last van. De jachthavens zien met lede ogen toe hoe steeds meer mensen op zoek gaan naar een ander vaargebied.

Niet maaien maar rooien

"Er zijn zelfs mensen die naar Zeeland rijden om te kijken of ze daar een ligplaats kunnen vinden, omdat dit gebied gewoon onaantrekkelijk aan het worden is", vertelt havenmeester Jaap van Brummelen van Jachthaven 't Huizerhoofd. Het hele recreatiegebied wordt volgens hem om zeep geholpen door het halfslachtige maaibeleid van de regio. Het vaargebied wordt steeds kleiner en gevaarlijker. Niet maaien maar rooien is zijn oplossing.

NH Nieuws publiceert tien dagen lang dagelijks een reportage over alle facetten van het fonteinkruid. Niet alleen gaan we dieper in op alle gevolgen van het probleem, ook de oorzaken en mogelijke oplossingen komen aan bod.

De dronebeelden in de intro zijn gemaakt door Skillshot Aerial Cinematography