Dossier Fonteinkruid | Rijkswaterstaat: “Het is een indicator van goede waterkwaliteit”

MUIDEN - De afgelopen twintig jaar zijn de Noord-Hollandse randmeren een stuk schoner geworden. Daardoor zijn de waterplanten flink gaan groeien. Eén plantje heeft zich wel heel hard ontwikkeld: het fonteinkruid. Volgens Rijkswaterstaat is het een goed begin van een tientallen jaren durend proces naar schoner water.

Tot grote ergernis van veel watersporters worden de randmeren iedere zomer meer en meer overwoekerd door het sliertige onkruid. De blauwalg mag dan zo goed als verdwenen zijn, een nieuwe plaag maakt zich meester van de watergebieden in Noord-Holland.

Er moet iets gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Maar een oplossing is niet zo simpel. Er wordt elke jaar gemaaid. En elk jaar komt er weer meer Fonteinkruid voor terug. Gaat deze spiraal ooit doorbroken worden, is er nog hoop voor de watersport? Volgens Rijkswaterstaat komt het vanzelf goed, maar moeten we wel geduld hebben.

Een kwestie van tijd

"We zijn jaren bezig om dit watersysteem goed te krijgen. En dat is niet in tien jaar klaar. Daar moet je echt een aantal decennia voor rekenen”, stelt projectmanager Ruud Cuperus van Rijkswaterstaat. Als we nu teveel gaan maaien of in de bodem gaan woelen, zijn we weer terug bij af. Cuperus verwacht dat over tien, veertig of misschien wel over tachtig jaar het Fonteinkruid vanzelf plaats zal maken voor het minder hinderlijke kranswier.

NH Nieuws publiceert tien dagen lang dagelijks een reportage over alle facetten van het fonteinkruid. Niet alleen gaan we dieper in op alle gevolgen van het probleem, ook de oorzaken en mogelijke oplossingen komen aan bod.

De dronebeelden zijn gemaakt door Skillshot Aerial Cinematography