Nabestaanden doodgeschoten Sjaak Groot hopen na vonnis eindelijk met verwerking te starten

En dan is het moment van de uitspraak daar. Naast de nabestaanden van Sjaak Groot, zitten ook de slachtoffers van een overval in het Gelderse Dreumel in de zaal. Andere belangstellenden volgen de uitspraak op een andere plek via een livestream.

'Ze hebben Sjaak Groot voor dood achtergelaten'

Eén voor één woorden de straffen uitgesproken. De rechtbank acht alle beschuldigingen bewezen. Over wat Sjaak Groot is overkomen zegt de voorzitter: "Nergens blijkt uit dat de verdachten zich hebben bekommerd om zijn lot. Integendeel. Ze hebben hem voor dood achtergelaten. Je moet je veilig kunnen voelen in je eigen huis. En dat veiligheidsgevoel is in Berkhout en heel West-Friesland ontnomen.



Er worden straffen uitgedeeld van bijna vier jaar tot meer dan 29 jaar cel. Dut M. is helemaal niet aanwezig bij de uitspraak. De meeste andere verdachten horen de opgelegde celstraffen ogenschijnlijk emotieloos aan. Alleen Ruviëni M. schudt meerdere malen het hoofd vol ongeloof. En ook Glenn V. zegt tussendoor dat het verhaal van de rechter niet klopt. Na afloop volgt er nog een korte knuffel tussen enkele verdachten. 'Blijf sterk broer', zegt Deniz R.

Geen levenslang, maar bijna 29 jaar cel

Meest opvallende is dat de straf tegen Glenn V. (31) met 29 jaar veel lager uitvalt dan de levenslang die het Openbaar Ministerie eiste. Hij is volgens de rechter bij zes overvallen betrokken geweest en wordt gezien als de schutter die Sjaak Groot doodschoot.

Volgens de rechter is een lange celstraf noodzakelijk. "De rechtbank vind ik belangrijk dat de maatschappij lange tijd tegen u wordt beschermd", zegt ze tegen V. Toch gaat levenslang de rechtbank te ver.

"Dat is een uitzonderlijke straf, voor uitzonderlijke gevallen", aldus persrechter Dirk Straathof. En hoewel de rechtbank vindt dat er wel veel geweld is, is het volgens de rechtbank niet zo dat de verdachten er bewust op uit waren om iemand te doden, maar om geld te stelen.

"En daarmee verschilt het van zaken, waar verdachten wel doelbewust mensen doden. Toch vindt de rechtbank wel dat hij zwaar gestraf moet worden. Vandaar dat hij de maximale tijdelijke straf krijgt die we in Nederland hebben: 29 jaar en 175 dagen cel."

Komt er een hoger beroep?

De advocaat van Glenn V., Malou Hoekzema, wil nog niet reageren op de uitspraak en het vonnis eerst goed bespreken met haar cliënt. Ook het Openbaar Ministerie wil nog niet ingaan op de uitgedeelde straffen. Ze hebben twee weken tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.

Hoe dan ook hopen de nabestaanden van Sjaak Groot vooral verder te kunnen gaan met hun leven."Ze kunnen nu starten met het langzaam verwerken van het verlies en weer de toekomst in kijken.