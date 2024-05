Transavia 'verrast en teleurgesteld' door maatregelen om vlieghinder te beperken

Dat het demissionaire kabinet concreet volledige nachtsluiting van Schiphol benoemt, is helemaal tegen het zere been van de maatschappij, 'omdat de impact daarvan nog in onderzoek is'. Dat onderzoek wordt naar verwachting deze zomer afgerond, waarna - naar verwachting het nieuwe kabinet - daar conclusies aan moet verbinden.

Meer vluchten in totaal

Toch betekent een afname van het aantal nachtvluchten nu in ieder geval nog geen afname op jaarbasis. Het kabinet vindt namelijk dat de geluidshinder dankzij de voorgestelde maatregelen zo ingrijpend wordt teruggedrongen dat er overdag wel weer meer vluchten kunnen worden toegestaan. Was er vorig jaar nog sprake van een maximum van 440.000 vluchten per jaar, nu wil het kabinet het aantal vluchten 'beperken' 460.000 à 470.000.