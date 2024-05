Transavia schrapt tóch weer vluchten, 'maar reizigers nagenoeg allemaal op reis'

"Onze klanten kunnen nagenoeg allemaal op reis, we gaan ze omboeken en streven naar 100 procent. Dat lijkt te gaan lukken", zegt woordvoerder Leon Bogaard van de luchtvaartmaatschappij. Harde toezeggingen over het komende zomerseizoen wil hij toch niet doen. "Zoals het er nu uit ziet, zitten we tot september goed."

Nieuw vliegtuig aan de grond

Het uitlopen van het onderhoud is mede te wijten aan de wereldwijde problemen met het leveren van vliegtuigonderdelen, waardoor onderhoud en reparaties aan de vliegtuigen vertraging oplopen. Transavia had daarnaast veel pech met haar vloot. Zo was er een vliegtuig met een kapotte motor, omdat er een vogel in was gevlogen. Ook was er een probleem met een passagiersingang en was een ander toestel beschadigd door blikseminslag.

Vorige week was het opnieuw raak. Toen stond ook het nieuwste vliegtuig, een eind april in gebruik genomen Airbus A321 neo, zeven dagen aan de grond in Gran Canaria. Een passagiersbrug was iets te wild tegen het toestel aangereden, waardoor de deur flink was ingedeukt. Inmiddels wordt het vliegtuig weer gebruikt.