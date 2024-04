Over deze 5 herriebakken bij Schiphol wordt het meest geklaagd

Nummer 1: de Boeing 747-400

Met stipt op nummer één staat (opnieuw) de oude viermotorige Boeing 747-400, ook wel 'Queen of the Skies' genoemd. Dit oude toestel, dat tegenwoordig voornamelijk als vrachtvliegtuig wordt ingezet, stijgt door haar zware belading niet snel op waardoor het langer laag vliegt. De meldingen betreffen dan ook voornamelijk vertrekkende toestellen tussen 21.00 uur en middernacht, precies als omwonenden willen gaan slapen. Per vlucht met dit toestel wordt er gemiddeld (ruim) twee keer een klacht ingediend.

De Boeing 747-400 bezet zelfs álle plekken in de top 20 van vluchten waarover het meest is geklaagd. Het waren allemaal vrachttoestellen. In 2023 waren er meer vluchten met dit type vliegtuig gemaakt dan in 2022: het nam toe met 11% tot 5.358 vluchten. Ruim 23% van deze vluchten is uitgevoerd door KLM/Martinair Cargo. KLM deed haar Boeing 747 passagierstoestellen al weg, maar gaat haar vrachttoestellen ook nog vervangen door de stillere A350.

