Versneld einde voor KLM's Boeing 747 vanwege coronacrisis

KLM gaat haar zeven overgebleven Boeing 747-400's versneld uitfaseren. De jumbo, die nog tot mei 2021 dienst zou doen voor de maatschappij, moet eind deze maand al het veld ruimen vanwege de coronacrisis. De iconische Boeing 747 was bijna een halve eeuw hét vlaggenschip van KLM.

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM heeft sinds 1971 gevlogen met drie varianten van de jumbo, de Boeing 747-200, -300 en -400. Die laatste versie doet al sinds 1989 dienst bij de luchtvaartmaatschappij. In 2015 begon KLM met het uitfaseren van de 747-400. Volgend jaar mei zou de laatste jumbo de vloot verlaten. Slopershamer Vanwege drastische bezuinigingsmaatregelen en het massaal annuleren van vluchten, heeft KLM noodgedwongen de laatste vluchten van de Boeing 747-400 naar voren gehaald. Vanaf eind maart zullen alle 747's voorgoed aan de grond gehouden worden, op de vluchten naar sloopbedrijven of vliegkerkhoven na. Alle lange afstandsvluchten worden voortaan uitsluitend met Boeing 777's en 787's, en met Airbus A330's worden uitgevoerd. Het snel naderende afscheid is voor velen een zegen of een schok. Klagende omwonenden van Schiphol zagen het toestel liever gisteren al voorgoed vertrekken, vanwege het vele lawaai dat het verouderde vliegtuig produceert. Maar de 747, met als koosnaam 'Queen of the Skies' is ook zeer geliefd bij spotters, luchtvaartkenners, fans en personeel. Recent nog nam een groep gepensioneerde piloten nog een keer plaats achter het stuur van de 747-simulator van KLM voor een laatste virtuele vlucht met het toestel dat zij jarenlang koesterde. (artikel gaat verder onder de video)

NH Nieuws/Doron Sajet

Wat de personele consequenties voor de versnelde uitfasering van Boeing 747 zullen zijn, kon een woordvoerder van KLM nog niet aan NH Nieuws melden. Bij KLM werken tientallen piloten die uitsluitend op de 747 vliegen. Wanneer en of zij versneld omgeschoold worden op andere toestellen, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of het snijden in de bestaande vloot betekent dat er ontslagen zullen moeten vallen.