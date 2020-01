NH Airtime: Weer een oude 'Queen' met pensioen

Op de valreep in 2019 stuurde KLM weer een Boeing 747-400 met pensioen gestuurd. Dit keer was het de 29-jarige 'City of Jakarta' die koers zette naar een vliegtuigkerkhof in Spanje. Bij KLM zijn er nu nog acht jumbo's voor passagiers over en voor de volgende wacht de slopershamer al binnenkort.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In 2015 had KLM nog 22 'Queens of the Skies', een koosnaam die de Boeing 747 al decennialang draagt, maar een kleine vijf jaar later zijn het er nog maar acht. De viermotorige kerosineslurpers voldoen niet meer aan de wensen van KLM en worden vervangen door veel zuinigere tweemotorige Boeings. Als alles volgens plan gaat, neem de maatschappij halverwege 2021 afscheid van de laatste passagiers-Boeing 747-400.

Vliegtuigkerkhof

Behalve voor wat onderdelen is er bij andere maatschappijen geen interesse meer voor de afgedankte 747's van KLM. En dus worden bijna alle jumbo's naar vliegtuigkerkhoven gevlogen, zoals de Mojavewoestijn in Californië of in Teruel in Spanje. De onderstaande foto is genomen in Mojave. Rechtsachter staat een afgedankte 747 van KLM.