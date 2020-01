Schiphol NH Airtime: Nog éénmaal een rondje met de 'Queen'

SCHIPHOL - De mannen zijn al lang met pensioen: Roel Sein (66) sinds 2011 en Hessel Benedictus (80) hing zijn KLM-pilotenpet al in 1995 aan de wilgen. Maar nu nadert het pensioen ook voor het toestel waar zij decennialang in gevlogen hebben, de Boeing 747. Ondanks dat de oud-piloten al jaren geen jumbo meer bestuurd hebben, krijgen ze 'hun' Queen of the Skies toch weer moeiteloos op de landingsbaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Een echte 747 mogen ze niet meer besturen, maar in de simulator van het toestel bleek dat de mannen het vliegen na al die jaren niet verleerd zijn. Samen met andere oud-piloten en voormalige KLM-technici werd er nog éénmaal - virtueel - met de 747-400 gevlogen. Een simulatorsessie bij KLM is nauwelijks van een echte vlucht te onderscheiden, want in deze peperdure machines houden alle piloten verplicht een deel van hun vlieguren bij. Groot voordeel van zo'n simulator is dat er van alles getraind kan worden: van extreem weer tot vier brandende motoren en van een noodlanding tot de meest uitdagende luchthavens ter wereld. In een simulator oefenen vliegers veel situaties die ze in het echt hopelijk nooit zullen tegenkomen. De beruchte baan van Sint-Maarten Sint-Maartens Princess Juliana International Airport is zo'n luchthaven die je eerst in zo'n simulator uitprobeert, voor je die beruchte baan in het echt nadert. De oud-piloten, die hun herinneringen laten vastleggen in een speciaal Boeing 747-400-afscheidsboek, kennen Sint-Maarten nog als hun broekzak. Net als vroeger scheren ze over de hoofden van de toeristen op Maho Beach en zetten de 'Queen' keurig op de 'runway touchdown zone', de grote witte vlakken waar de wielen moeten terechtkomen. Ook de standaardmanoeuvre voor vertrek, namelijk meteen na de start rechtsaf de berg vermijden, doen de voormalige vliegers alsof ze die gisteren voor het laatst hebben uitgevoerd. Sinds 2016 heeft KLM de Boeing 747-400 op de route naar Sint-Maarten ingeruild voor een Airbus A330-200. De 747 is inmiddels in de afgelopen maanden van meer KLM-routes afgehaald, zoals Hong Kong en Chicago.

NH Nieuws/Doron Sajet

Paramaribo Eind mei 2021 zal KLM haar laatste lijnvlucht ooit maken met de passagiers-versie van de Boeing 747-400. De enige 747-route die dan tegen die tijd over is, is Paramaribo. De jumbo's voldoen niet meer aan de wensen van de maatschappij en worden vervangen door veel zuinigere tweemotorige Boeings. Omwonenden die hinder beleven van Schiphol zien het type liever vandaag dan morgen voorgoed vertrekken, maar de Boeing 747 is en zal altijd voor velen een iconisch vliegtuig blijven. Afscheidsboek Als de laatste KLM-Boeing 747-400 Schiphol voorgoed heeft verlaten, kunnen (oud-)medewerkers en liefhebbers van het toestel herinneringen ophalen in het afscheidsboek dat erover uitkomt. Charley Valette, Boeing 777/787-gezagvoerder en een van de vrijwillige samenstellers van het boek, maakte ook al exemplaren van de MD-11, Fokker 70 en de 'classic'-variant van de 747. Valette: "We verwachten het boek in juni 2021 te kunnen gaan leveren, want dan kunnen we ook het laatste verhaal van de 400 in het boek schrijven."