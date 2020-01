Oud-piloten besturen nog éénmaal de Boeing 747 van KLM: "Voelt weer helemaal goed!"

SCHIPHOL - Alsof ze gisteren nog de laatste vlucht maakten, kroop een clubje gepensioneerde piloten van KLM weer achter de stuurknuppel van 'hun' Boeing 747-400. Een echte 747 mogen ze niet meer besturen, maar in de simulator van het toestel bleek dat de mannen het vliegen na al die jaren niet verleerd waren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM neemt volgend jaar afscheid van de laatste passagiers-Boeing 747-400 uit de vloot. De viermotorige kerosineslurpers voldoen niet meer aan de wensen van de maatschappij en worden vervangen door veel zuinigere tweemotorige Boeings. Omwonenden die hinder beleven van Schiphol zien het type liever vandaag dan morgen voorgoed vertrekken, maar de Boeing 747 is en zal altijd voor velen een iconisch vliegtuig blijven. Van de eens 22 Boeing 747-400's van KLM zijn er nu nog acht over. KLM was in 1989 de eerste Europese maatschappij die het toestel in gebruik nam en had veel invloed bij Boeing over de ontwikkeling van de cockpit. Oud-piloten en oud-technici van KLM die aan de wieg van de blauwe 747-400's stonden, kropen gisteren voor een laatste keer achter het stuur van het toestel. Voor de gelegenheid had KLM de doorgaans volgeboekte simulator ter beschikking gesteld.

Quote "Het is even wennen, maar het voelt weer helemaal goed" hessel benedictus, oud-gezagvoerder KLM-boeing 747-400

Een van de oud-vliegers die een rondje mocht vliegen was oud-gezagvoerder Hessel Benedictus. In de jaren '80 zette hij namens KLM zijn handtekening onder het uiteindelijke ontwerp van de cockpit van de 747-400. Benedictus ging in 1995 met pensioen en had sindsdien niet meer in een Boeing gevlogen. Alsof hij gisteren voor het laatst de cockpitdeur dichtdeed, zette Benedictus vol zelfvertrouwen de virtuele wielen van de simulator op Polderbaan van Schiphol. Voor een bonusrondje Sint Maarten, het eiland met een van de meest uitdagende naderingsprocedures ter wereld, draaide de oud-piloot zijn hand ook niet om: "Het is even wennen, maar het voelt weer helemaal goed." (Artikel gaat verder onder de video)

NH Nieuws

Quote "Ik zal zeker een traantje wegpinken" paul van de ven, gezagvoerder klm-boeing 747-400

De avond staat onder toezicht van chef-vlieger op de KLM-Boeing 747 Paul van de Ven, maar hij hoeft nauwelijks in de grijpen. Ook zijn oud-collega Roel Sein vliegt de simulator alsof het zijn dagelijkse werkzaamheden nog zijn. Met veteraan Benedictus naast hem wordt hij op het virtuele vliegveld van New York verrast met maar liefst twee brandende motoren. Lachend blust het tweetal de zogenaamd fikkende motoren en halen nog wat herinneringen op. Sein was in 1989 co-piloot bij het ophalen van de eerste Boeing 747-400 van KLM in Seattle. Dat inmiddels afgedankte toestel, de City of Atlanta, staat al een tijdje op een vliegtuigkerkhof in Spanje. Paramaribo KLM'er Van De Ven zal de laatste lijnvlucht ooit met een passagiers-Boeing 747-400 voor zijn rekening nemen. Die vlucht, van Paramaribo naar Amsterdam, zal eind mei 2021 plaatsvinden. Van De Ven hoopt daarna het toestel naar haar laatste rustplaats te mogen brengen, maar op dit moment is nog niet duidelijk waar dat zal zijn. "Ik zal zeker een traantje wegpinken als ik wegloop na die laatste vlucht", vertelt Van De Ven, "en nog een keer omkijk naar in mijn optiek het allermooiste vliegtuig dat KLM ooit gehad heeft." Boek Als de laatste KLM-Boeing 747-400 Schiphol voorgoed heeft verlaten, kunnen (oud-)medewerkers en liefhebbers van het toestel herinneringen ophalen in het afscheidsboek dat erover uitkomt. Charley Valette, Boeing 777/787-gezagvoerder en een van de vrijwillige samenstellers van het boek, maakte ook al exemplaren van de MD-11, Fokker 70 en de 'classic'-variant van de 747. Valette: "We verwachten het boek in juni 2021 te kunnen gaan leveren, want dan kunnen we ook het laatste verhaal van de 400 in het boek schrijven."