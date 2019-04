Weesper reisagent jaar na orkaan Irma naar Sint-Maarten: "Heropbouw en positieve kant laten zien"

SCHIPHOL - Het Nederlands Caribisch eiland Sint-Maarten zit te springen om toeristen. Het overgrote deel van het eiland werd in september 2017 verwoest door orkaan Irma. Om te laten zien dat Sint-Maarten weer klaar is voor nieuwe badgasten is Weesper reisagent Marlon Beauperthuy, geboren en getogen op het eiland, met andere reisagenten en reisjournalisten naar Sint-Maarten gevlogen. "We gaan de heropbouw en de positieve kant laten zien."

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op 6 september 2017 voltrok zich er een ramp op Sint-Maarten. Met windsnelheden van meer dan 300 kilometer per uur raasde orkaan Irma over het thuiseiland van Marlon Beauperthuy uit Weesp. Vanuit zijn kantoor, toen nog in Haarlem, keek reisagent Beauperthuy hulpeloos via livestreams op Facebook toe hoe zijn geliefde Sint-Maarten toegetakeld werd.

Zijn vele vrienden en familielede, waaronder zijn ouders, kwamen met de schrik vrij, maar verloren veel van hun bezittingen en hun huizen werden verwoest. Van de vele hotels en de luchthaven bleef maar weinig over, waarmee Sint-Maarten in het hart werd getroffen: het eiland draait op toeristen. Na orkaan Irma bleven zij weg.

Maar na de wederopbouw is volgens gevolmachtigde minister van Sint-Maarten, Jorien Wuite, weer zeventig procent van de hotelkamers beschikbaar. Met een groep reisagenten en reisjournalisten vertrok zij deze week onder leiding van Beauperthuy richting Sint-Maarten.

Eerlijk

Niet alleen de herstelde hotels, clubs en discotheken staan op het programma de komende week. Volgens minister Wuite mag het deel dat nog niet heropgebouwd is, zeker ook gezien worden. Wuite: "Er zijn sociaal kwetsbare wijken waar je dat terugziet. Er zijn nog steeds een aantal hotels waarvan je ziet dat die nog niet volledig open zijn of nog niet hersteld. Daar moeten we ook eerlijk over zijn."

'Het echte' Sint-Maarten

Larissa Hendriks, een van de reisjournalisten, wil ook vooral 'het echte' Sint-Maarten zien: "Dus niet alleen het mooie of luxe." Ze wil van de lokale bevolking weten hoe die zich voorbereidt als het eiland nog eens door een orkaan wordt getroffen.

Carnaval

Reisagent Marlon Beauperthuy richt zich liever op de feestjes en de lol die hem en zijn gezelschap te wachten staan. Sint-Maarten viert dit jaar 50 jaar carnaval en dat duurt daar maar liefst een maand. Beauperthuy: "Sint-Maarten zal nooit meer worden hoe het was. Het wordt gewoon beter."