Plannen tegen vliegherrie zorgen voor weinig begrip bij omwonenden en milieuclub

Visser begrijpt niet waarom die laatste maatregel nu ineens van stal wordt gehaald. "Daar hebben we het nooit over gehad, dat hebben we nooit voorgesteld." Uit de verklaring van het ministerie blijkt dat het kabinet daarmee omwonenden van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan 'dagelijks een rustperiode' wil bieden, omdat er op die banen de afgelopen jaren 'veel extra vliegverkeer is gekomen'.

"Dat betekent dat het op de andere banen weer drukker wordt", zegt ze over de dagelijkse sluiting van de twee secundaire banen. Bovendien snapt ze niet waarom er voor de middaguren wordt gekozen om de banen te sluiten. "Dan is iedereen op z'n werk. Omdat hier in Legmeer veel kinderen wonen, hadden we gevraagd om een sluiting van de Aalsmeerbaan tussen 20.30 uur 22.30 uur."

Symboolpolitiek

Dat verzoek is dus niet ingewilligd, maar Schiphol doet de luidruchtigste vliegtuigen 's nachts dus wel in de ban. Symboolpolitiek, vindt Visser. Ze benadrukt dat het aantal lawaaivluchten de afgelopen jaren al fors is afgenomen, van zo'n 2.300 in 2019 naar 136 vorig jaar. Ook het ministerie zelf benadrukte in november vorig jaar dat er in 2022 'nog maar 436 lawaaivluchten op een totaal 398.000 vluchten waren'. "Een sigaar uit eigen doos", aldus Visser.

Toch wordt er over die vluchten nog veel geklaagd. Sterker nog: de vluchten waarover vorig jaar het meest werd geklaagd, werden allemaal uitgevoerd met een Boeing 747-400, onder meer door KLM. Die maatschappij gebruikt dat type toestel niet meer voor passagiersvluchten, maar nog wel voor vrachtvluchten.

Dat het kabinet die vluchten 's nachts in de ban wil doen, heeft veel gevolgen voor 'de cargo-operatie' van KLM, schrijft de maatschappij. Sterker nog: door de toestellen 's nachts te weren, berokkent de Staat schade aan de positie van Nederland als handelsland, aldus KLM.

Waterbedeffect

Het verder inperken van het aantal nachtvluchten leidt volgens Visser - net als de pauze op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan - tot een waterbedeffect. "Dan komt er meer druk op de randen van de dag, en dan moeten de secundaire banen dus weer vaker worden ingezet." Ze heeft er een hard hoofd in dat het volgende kabinet besluit tot een volledige nachtsluiting van Schiphol. "Dat is nergens ter wereld zo. Het zal wel van 12 uur tot 5 uur of van 12 uur tot 6 uur worden."