Kabinet wil overlast voor omwonenden terugdringen, maar staat weer meer vluchten toe

De twintig vluchten waarover vorig jaar het meest werd geklaagd, werden allemaal uitgevoerd met een Boeing 747-400. Opvallend: in de meeste gevallen ging het om vluchten die rond 21.00 uur vanaf Schiphol vertrokken. Het is dus nog maar de vraag of een verbod op het gebruik van het toestel na 23.00 uur zoden aan de dijk zet.

KLM heeft al haar passagierstoestellen van dit type inmiddels vervangen, en is ook van plan om de de vrachtvloot te vervangen door de stillere Airbus A350's. Vanaf november zet KLM al vrijwillig 's nachts stillere toestellen in, zo laat het ministerie in een verklaring weten.

Versnellen vlootmodernisering met lawaaitax

Gehoopt wordt dat die modernisering van de vloten ook versneld kan worden met een lawaaitax. Dat houdt in dat een maatschappij meer havengeld betaalt naarmate ze met een luidruchtiger toestel vliegen en minder havengeld betaalt als er stillere vliegtuigen worden ingezet.

Naar verwachting zal het volgende kabinet een besluit moeten nemen over een nachtsluiting van Schiphol per 2026. "Maar eerst moet duidelijk zijn wat de impact ervan is. Op de hinder, maar ook op de luchtvaartsector", aldus het ministerie in een verklaring. In de zomer van dit jaar worden de uitkomsten van dat onderzoek verwacht."

De komende weken kunnen betrokken partijen reageren op de voorstellen van minister Harbers. KLM heeft al aangekondigd een zienswijze in te dienen. Vervolgens zal het kabinet haar voorstellen definitief maken, waarna de Europese Commissie nog advies mag uitbrengen.

Hoger beroep

Tot slot moet er een nieuw Luchthavenverkeersbesluit (LVB) worden vastgesteld waarin de nieuwe regels worden vastgelegd en de rechtspositie van omwonenden wordt hersteld. Dat gaat niet lukken binnen de termijn van twaalf maanden die de rechtbank daar in het vonnis van maart voor stelde, aldus het ministerie.

Daarom gaat het ministerie binnenkort in hoger beroep tegen dat vonnis. "Nadrukkelijk niet omdat we het oneens zijn met de strekking van het vonnis, maar omdat we meer tijd nodig hebben om alle procedures te doorlopen."