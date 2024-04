Minder nachtvluchten: droom voor omwonenden, nachtmerrie voor personeel Transavia

Mirella Visser, voorzitter van bewonersgroep PUSH, vraagt zich af hoe erg het is dat het verdienmodel van Transavia op het spel staat: "De sector zegt zo innovatief te zijn, dan kunnen ze dat nu bewijzen als een vorm van nachtsluiting wordt ingevoerd. Overigens gaat het nog lang duren voordat er duidelijkheid is, dus die nachtsluiting is er echt niet morgen al. Een gezond bedrijf past zich aan aan veranderende omstandigheden."

Minder overlast

Transavia en KLM willen geluidsreductie realiseren door te vliegen met stillere vliegtuigen en anders te vliegen. "Wij streven ook minder hinder na, maar geloven dat het op een andere manier kan en dat het niet hoeft door een reductie van het aantal vliegbewegingen en een nachtsluiting", aldus operationeel directeur Van Laake van Transavia.



Bewoners en actievoerders waren niet heel blij met de grote opkomst van de luchtvaartmaatschappij bij het debat in de Tweede Kamer. Bewonersgroepen en milieuorganisaties overhandigden in de ochtend een manifest aan Tweede Kamerleden en probeerden ook een plekje in de zaal te bemachtigen om het debat bij te wonen.

Maar dat lukte niet iedereen. "Wij konden niet in de zaal omdat het vol zat. We waren echt verbaasd door al het groen", zegt Arianne van Soest van actiegroep Stop4deroute. Ze kon het debat vervolgens volgen in een andere ruimte op een scherm, maar ze is verontwaardigd dat de uniformen überhaupt toegestaan waren.



"Wij moesten onze buttons afdoen, terwijl ze heel bescheiden waren. Terwijl het groen van Transavia het grootste promotiemateriaal is dat je kunt hebben." De regel in de Tweede Kamer is dat je mag geen blijk van goed- of afkeuring mag geven.