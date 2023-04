Schiphol gaat nachtvluchten en privéjets verbieden

Schiphol wil uiterlijk over twee jaar een verbod op alle nachtvluchten, privéjets weren en geen lawaaiige vrachtvliegtuigen meer. De reservering van de grond voor de tweede Kaagbaan wordt geschrapt. Schiphol-directeur Ruud Sondag denkt dat deze maatregelen voor de luchthaven nodig zijn om sneller stiller en schoner te worden.

Vanaf 2025 zouden er geen vliegtuigen meer mogen opstijgen tussen 0.00 en 6.00 uur. Landende toestellen zijn dan niet meer welkom tussen 0.00 en 5.00 uur. Dat zou betekenen dat er 10.000 nachtvluchten per jaar minder zijn. Verschuiving naar de 'randen van de nacht', dus vlak voor 0.00 uur of in de vroege ochtend wil Schiphol zoveel mogelijk beperken.

Er moet ook een einde komen aan vluchten van privévliegtuigen en klein zakelijk verkeer. Volgens de luchthaven zorgen die vluchten voor onevenredig veel geluidsoverlast en CO2-uitstoot per passagier. 30 tot 50 procent van de privéjets vliegt naar bestemmingen als Ibiza, Cannes en Innsbruck, terwijl die ook bereikbaar zijn met lijnvluchten. De politie- en traumahelikopters en de Kustwacht blijven wel welkom.

Geen tweede Kaagbaan

Schiphol gaat de overheid vragen de reservering voor de tweede Kaagbaan te schrappen. Voor deze start- en landingsbaan is grond gereserveerd ter hoogte van Rozenburg, Rijsenhout en Schiphol-Rijk. Voor Rijsenhout hangt die reservering van de baan als een donkere wolk boven het dorp. Rijsenhout vergrijst en door geluidsregels van Schiphol mag er bijna niet gebouwd worden.

Gebulder en uitstoot

Om geluidsoverlast te verminderen wil Schiphol lawaaiige vliegtuigen strenger aanpakken, door de bestaande normen stapsgewijs aan te scherpen voor vliegtuigen die op Schiphol mogen landen en vertrekken. Dit gaat vooral om vrachtvliegtuigen van het type Boeing 747-400: stokoude vliegtuigen die met veel gebulder en uitstoot de omgeving van Schiphol wakker houden.

De maatregelen gaan uiterlijk gelden in 2025-2026. Het aantal ernstig gehinderden rond de luchthaven daalt volgens Schiphol hiermee met ongeveer 17.500 (16 procent) en het aantal omwonenden met ernstige slaapverstoring daalt met ongeveer 13.000 (54 procent).