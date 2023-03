KLM gaat voor de eerste plek en wil weer groeien op Schiphol, maar wat besluit de rechter?

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland beslist uiterlijk 7 april of Schiphol mag krimpen van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar, of dat de luchtvaart weer ruim baan krijgt om te groeien. Maar liefst 15 luchtvaartmaatschappijen, met KLM voorop, vochten vandaag het krimpbesluit van het kabinet aan. Het was duidelijk dat er veel op het spel staat, want zelfs de rechter keek zijn ogen uit toen hij een 'recordaantal' van 29 advocaten voor zich zag in de rechtszaal in Haarlem.