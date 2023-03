Omwonenden mengen zich in rechterlijke strijd tegen krimp Schiphol

Omwonenden van Schiphol voegen zich volgende week bij de staat in een rechtszaak die meerdere luchtvaartmaatschappijen tegen de regering hebben aangespannen om de voorgenomen krimp terug te draaien. De maatschappijen willen dat de rechter het besluit van minister Harbers (Infrastructuur) om Schiphol te laten krimpen terugdraait.

De bewoners zullen dan meer krimp eisen, een afname van het aantal nachtvluchten en dat Schiphol zich aan de geluidsnormen houdt van Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.

Bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) wil volgende week dinsdag aan de rechter duidelijk maken dat krimp wel degelijk nodig is, om de overlast terug te dringen. De groep noemt de stap om zich bij de staat en Schiphol te voegen 'bijzonder', omdat er in juli nog een rechtszaak volgt. Dan staan RBV en de Nederlandse overheid juist tegenover elkaar bij de rechter.

KLM, Transavia, TUI en Corendon hebben samen met de internationale luchtvaartorganisatie IATA en meerdere Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen een rechtszaak tegen de staat en Schiphol aangespannen . Ze vrezen grote economische gevolgen als de luchthaven van 500.000 naar maximaal 460.000 vluchten per jaar krimpt.

