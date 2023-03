Vliegmaatschappijen bij de rechter op ramkoers met Schiphol, Staat én omwonenden

Kan de overlast door Schiphol echt alleen afnemen als er minder vluchten zijn of hebben omwonenden eerder baat bij stillere, schonere vliegtuigen? Op de korte termijn is minder hinder alleen haalbaar door krimp, vindt minister Harbers van Infrastructuur. Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, met KLM voorop, schreeuwen moord en brand en vechten het krimpbesluit van Harbers vandaag aan bij de rechtbank Noord-Holland in Haarlem.