Explosieve stijging van aantal illegale nachtvluchten Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorig jaar 500 boetes en waarschuwingen uitgedeeld aan luchtvaartmaatschappijen die tegen de regels in 's nachts op Schiphol landden. Alleen vluchten met zogenaamde nachtslots of bij overmacht mogen tussen 23.00 en 7.00 uur landen, maar daar was die 500 keer geen sprake van. Het aantal 'legale' nachtvluchten bleef in 2022 binnen de perken. Volgens de regels mag Schiphol maximaal 32.000 nachtvluchten per jaar afhandelen. Vorig jaar waren dat er bijna 24.000.

Het aantal nachtvluchtovertredingen is volgens de ILT fors toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2021 werd er nog 37 keer een waarschuwing of boete gegeven voor schenden van de nachtregels.

Het hoge aantal van 500 komt door aangescherpte regels die het misbruik van start- en landingsrechten moet voorkomen. Die rechten zijn schaars op Schiphol. De ILT wil voorkomen dat vliegmaatschappijen de regels aan hun laars lappen.

Boete tot 75.000 euro

De toename is ook te verklaren doordat er in 2021 nog veel minder werd gevlogen door de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen kunnen voor het schenden van de nachtregels boetes variërend van 25.000 tot 75.000 euro op de mat verwachten.

Binnen de geluids- en uitstootnormen

Schiphol hield zich in het gebruiksjaar 2022 aan alle wettelijke normen voor geluid, meldt de ILT in het jaarlijkse rapport de Staat van Schiphol dat vandaag wordt gepubliceerd. Ook bleef de uitstoot van schadelijke stoffen binnen de perken. Het aantal omwonenden dat ernstige geluidsoverlast ervaart is toegenomen.

Krimp

Het gebruiksjaar ging in op 1 november 2021 en liep tot en met 31 oktober 2022. In die periode waren er 419.000 vluchten op Schiphol, 163.000 meer dan het jaar ervoor. Op Schiphol geldt nu nog een maximumaantal vluchten van 500.000 per jaar. Dat moeten er uiteindelijk 440.000 per jaar worden, maar die krimp wordt nog aangevochten door meerdere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol die vrezen voor onherstelbare economische schade.