Vakbonden vrezen gevolgen van nachtsluiting Schiphol en starten petitie

Want die zorgen zijn groot in de luchtvaartsector. “Nederland op het nachtslot maakt vliegen onbetaalbaar voor mensen met een kleinere beurs. Dat is onwenselijk, onder andere ook voor de werkgelegenheid en consument, want er zijn andere manieren om geluidsoverlast in de nacht aan te pakken”, zegt voorzitter Camiel Verhagen van de pilotenvakbond VNV.



Het plan voor de nachtsluiting is afkomstig van voormalig Schipholdirecteur Ruud Sondag, die deze maatregel bedacht voor de luchthaven om sneller, stiller en schoner te worden. Met een nachtsluiting wordt Schiphol 's nachts volledig gesloten, wat betekent dat er tussen 23.00 uur en 6.00 uur geen vliegtuigen mogen starten of landen.