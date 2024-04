Omwonenden Schiphol bieden 'manifest' aan bij Tweede Kamer: "KLM liegt"

Reactie KLM

Het klopt volgens KLM en NLR niet dat individuele maatregelen bij elkaar worden opgeteld zonder rekening te houden met het gezamenlijke effect. Volgens KLM zorgen meer vliegbewegingen niet per se voor meer 'ernstig vlieggehinderden'. Ondanks het toegenomen aantal vliegbewegingen neemt het aantal mensen dat geluidsoverlast ervaart juist af.

"Voorop gesteld: ook wij willen dat het voor omwonenden van Schiphol stiller wordt. De afgelopen jaren hebben we al een flinke geluidsreductie gerealiseerd en in ons plan ‘Schoner, stiller, zuiniger’. We werken verder aan het verminderen van de geluidshinder. Dat doen we onder andere met de aanschaf van nieuwe, stillere vliegtuigen en het inzetten van de stilste vliegtuigen in de nacht. Het effect daarvan zien we terug in de meldingen van geluidshinder de afgelopen jaren. Die gaan vooral over oudere vliegtuigtypes."