Dit is KLM's troef tegen de krimpplannen van Schiphol

Tot en met vandaag was het mogelijk voor de luchtvaartsector, overheden, milieuorganisaties en andere belanghebbenden zoals omwonenden om een zienswijze over de krimp in te dienen bij het kabinet. Er zijn 167 voorstellen ingediend uit binnen- en buitenland. Na vandaag gaat de minister van Infrastructuur en Waterstaat zich over alle reacties buigen.

Behalve het plan om uitsluitend de stilste vliegtuigen uit de vloot in te zetten, meent KLM het investeren in nieuwe toestellen de krimp overbodig maakt. De KLM-groep, waaronder ook Transavia, Martinair Cargo en KLM Cityhopper vallen, heeft 6 tot 7 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen. Volgens KLM zijn die toestellen 50 procent stiller dan de oudere vloot.