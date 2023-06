'Krimp Schiphol kost 13.000 banen'

De krimp van Schiphol van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar gaat ten koste van 13.000 banen op en rond de luchthaven. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut SEO in opdracht van vijf vakbonden. Volgens het onderzoek gaat 1 op de 10 luchtvaartbanen verloren als het krimpbesluit niet wordt teruggedraaid.

De vijf vakbonden die het onderzoek hebben laten uitvoeren zijn De Unie, VKP, NVLT, VNC en de VNV, waarvan de laatste vier uitsluitend luchtvaartpersoneel vertegenwoordigen. Het onderzoeksbureau verwacht dat aan het begin van de krimp, eind volgend jaar, al de eerste Schipholmedewerkers hun baan zullen verliezen.

Voorzitter Robert Swankhuizen van de bond voor luchtvaarttechnici NVLT waarschuwt voor de gevolgen: “Afhankelijk van de arbeidsmarktontwikkelingen komen niet alleen 13.000 mensen op straat te staan, maar worden door dit besluit tussen de 1400 en 5400 mensen langdurig werkloos.”

Niet nodig

Ook de vakbond voor piloten VNV luidt de noodklok. "Wij begrijpen de noodzaak om geluidshinder aan te pakken", zegt voorzitter Camiel Verhagen. "Het is wat ons betreft dan ook niet óf banen óf omwonenden. Met dit krimpbesluit van de overheid is dat wel zo, terwijl dat niet nodig is. Niet door een pandemie, mismanagement of een financiële crisis, maar door een keuze van dit kabinet raken duizenden mensen hun baan kwijt."

"13.000 mensen in de luchtvaart, waaronder cabinemedewerkers, die vaak al hun hele leven met liefde werkzaam zijn in de luchtvaart, moeten door dit besluit noodgedwongen op zoek naar een nieuwe baan waarbij het zeer onzeker is of dat lukt", zegt cabinebondvoorzitter Chris van Elswijk van VNC.

Van 9/11 tot covid

De Unie-voorzitter Reinier Castelein: “Het kabinet kiest met dit beleid bewust voor baanverlies van duizenden mensen. Die mensen die geraakt worden, zijn juist de mensen die hun hele leven in de sector werkzaam zijn. Ze hebben alle crisissen, van 9/11 tot covid, het hoofd geboden. Maar tegen dit kabinetsbeleid zijn zij niet opgewassen.”

SEO heeft berekend dat het verlies van banen de werkgevers 284 miljoen euro aan ontslagvergoedingen gaat kosten en de kosten voor de samenleving door werkloosheid 20 à 76 miljoen euro, afhankelijk van de arbeidsmarktontwikkelingen.

Stillere vliegtuigen

De vakbonden roepen het kabinet op hun krimpmaatregelen te heroverwegen en alternatieve geluidsreductiemaatregelen die de luchtvaartsector heeft voorgesteld in te zetten, zoals stillere vliegtuigen en andere vliegroutes van en naar Schiphol.