Kabinet in beroep tegen blokkade krimp Schiphol: 'vonnis niet in belang omwonenden'

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in Haarlem, die vorige week besloot dat Schiphol voorlopig niet mag krimpen. Volgens de minister is de uitspraak 'niet in het belang van omwonenden'.

Een Boeing 777 van KLM geparkeerd aan de E-pier van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Dat kort geding was aangespannen door zo'n twintig luchtvaartmaatschappijen die vinden dat het kabinet hen toekomstperspectief ontneemt. De rechtbank gaf de maatschappijen vorige week gelijk, en stelde dat de Staat niet de juiste procedures had doorlopen. Vorig jaar bepaalde Harbers dat het aantal vluchten op Schiphol vanaf eind dit jaar moet krimpen van 500.000 vluchten naar 440.000 vluchten per jaar. Toch haalde hij al snel bakzeil: Brussel had meer tijd nodig om te onderzoeken of dat besluit weloverwogen was genomen. Volgens de Europese Commissie mag een luchthaven alleen krimpen als alternatieve opties zijn onderzocht en blijkt dat het aantal vluchten niet op andere manieren kan worden verlaagd. Experiment Door de krimp te beperken - niet naar maximaal 440.000 maar naar maximaal 460.000 vluchten- en er een experiment van te maken, hoopte Harbers Europese wetgeving te omzeilen. Dat was tegen het verkeerde been van zo'n tientallen luchtvaartmaatschappijen, die het het besluit onder leiding van KLM aanvochten. De rechter gaf hen gelijk, en stelde dat het kabinet de procedures om het aantal vluchten te verlagen naar 460.000 niet goed had gevolgd.

Het kabinet is het daar dus niet mee eens en gaat in hoger beroep tegen dat besluit. Dat doet Harbers omdat het vonnis 'niet in het belang van omwonenden' is. "Het herstel van hun rechtspositie kan nog niet worden gerealiseerd. Om die reden heb ik besloten hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter", aldus Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. Schiphols plannen Harbers probeert ondertussen de krimp alsnog mogelijk te maken met een procedure die wel aan alle Europese eisen voldoet. Vorige week presenteerde Schiphol zelf ook plannen om stiller en zuiniger te worden. Zo wil de luchthaven nachtvluchten en privéjets gaan weren, wat ook zal worden meegewogen bij de behandeling van het hoger beroep.