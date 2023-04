Rijsenhout 'voorzichtig blij' met Schipholplannen, Uithoorn en Aalsmeer vrezen extra herrie

De dorpsraad van Rijsenhout vindt de plannen van Schiphol om de reservering van de tweede Kaagbaan te schrappen 'hoopgevend'. Gisteravond maakte luchthavendirecteur Sondag bekend alle nachtvluchten en privéjets op Schiphol te willen verbieden, en dat hij er geen extra start- en landingsbaan meer bij wenst. Vanwege de reservering kunnen er nauwelijks nieuwe woningen worden gebouwd in Rijsenhout. Inwoners van Aalsmeer en Uithoorn vrezen voor extra overlast overdag door het verbieden van nachtvluchten.

Voor Rijsenhout hangt de reservering van de parallelle Kaagbaan als een donkere wolk boven het dorp. Omdat er vanwege de strenge geluidsregels nauwelijks gebouwd mag worden, vergrijst Rijsenhout nog sneller dan andere dorpen in de regio. Het schrappen van de reservering biedt nieuw perspectief voor het dorp .

Dorpsraadvoorzitter Hans van der Meulen uit Rijsenhout laat NH Nieuws weten voorzichtig optimistisch te zijn over het schrappen van een tweede Kaagbaan. "Ik vind het hoopgevend", zegt Van der Meulen. "We zijn in Rijsenhout decennialang gewend aan de groeiwensen van Schiphol. Dit is een trendbreuk, maar zien is geloven."

Zorgen Uithoorn

Mirella Visser, voorzitter van bewonersorganisatie PUSH Uithoorn en lid van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS, voorheen Omgevingsraad Schiphol) laat weten verrast te zijn. "Dit nieuws komt voor ons uit de lucht vallen", zegt Visser. "We waren nog in overleg met Schiphol."

De bewonersvertegenwoordiging van de MRS, de luchtvaartsector en het ministerie van Infrastructuur praten momenteel nog over het krimpbesluit én de voorgestelde alternatieven die nog onderzocht moeten worden. Schiphol neemt met haar aankondiging een voorschot op één van die alternatieven: geen krimp, maar wel een verbod op nachtvluchten, privéjets, lawaaiige vliegtuigen en het schrappen van de tweede Kaagbaan.

Lawaairuimte

Visser vraagt zich af of nachtvluchten schrappen wel de beste oplossing is. Er wordt in Uithoorn gevreesd dat er overdag meer zal worden gevlogen en dat veel van die vluchten op de nabijgelegen Aalsmeerbaan zullen worden afgehandeld.

Bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) uit Aalsmeer deelt die zorg. "De 'lawaairuimte' die vrijkomt door minder nachtverkeer, zal door de luchthaven worden ingezet voor meer vliegverkeer in de randen van de nacht of overdag", laat RBV in een verklaring weten.

RBV is wel blij dat Schiphol stappen wil zetten naar een gezondere leefomgeving: "Het voornemen geen vliegverkeer meer toe te staan tussen 0.00 en 5.00 uur betekent meer nachtrust. Ook het verdwijnen van de ergste ‘herriebakken’, veelal vrachtvliegtuigen, is een stap in de goede richting. Dat geldt ook voor het verbieden van de volstrekt overbodige zaken- en privéjets."