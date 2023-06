Streep door 'tweede Kaagbaan' Schiphol, nu kan Rijsenhout eindelijk gaan bouwen

Er komt geen nieuwe start- en landingsbaan aan zuidkant van Schiphol. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft zojuist bekendgemaakt definitief af te zien van de aanleg van de zogenaamde 'parallelle Kaagbaan'. De reservering van de grond voor de baan houdt Rijsenhout in Haarlemmermeer al 14 jaar gegijzeld. Vanwege de plannen kon er nauwelijks woningbouw plaatsvinden in het inmiddels sterk vergrijsde dorp.

De baan zou in plaats van een of meerdere bestaande start- en landingsbanen aangelegd worden, met als doel de vliegveiligheid op Schiphol te verbeteren. Vanwege de jarenlange reservering van de grond en de besluiteloosheid van de Haagse politiek, lag de ontwikkeling van Rijsenhout nagenoeg stil. Door de geluidsregels van Schiphol mag er bijna niet gebouwd worden.

Uit onderzoeken en analyses van het ministerie blijkt dat de nieuwe baan, die parallel aan de bestaande Kaagbaan zou worden gebouwd, maar beperkte voordelen kan opleveren. De bouw van de baan is daarom naar verhouding te duur en zou bovendien veel hinder veroorzaken.

Minister Harbers is vanochtend in Rijsenhout om het nieuws persoonlijk aan de inwoners te vertellen. Het nieuws komt niet als een verrassing. Begin april maakte Schiphol-directeur Ruud Sondag bekend dat hij af wil van de reservering van de grond voor de parallelle Kaagbaan. Dorpsraadvoorzitter Hans van der Meulen uit Rijsenhout noemde dat voorstel 'hoopgevend'.

Wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer is blij met het besluit: “Dat de tweede Kaagbaan er definitief niet komt, is een enorme opluchting voor de inwoners van Rijsenhout. In plaats van strijden voor het behoud van het dorp, komt er ruimte voor het maken van plannen."

Echte huizen

"Eén van die plannen is het bouwen van echte huizen als vervolgstap op het onderzoek naar geluidsadaptief bouwen. We gaan op zoek naar een geschikte locatie en hopen zo snel mogelijk te beginnen", zegt Nobel.

Vorig jaar juni maakte het kabinet bekend de kwaliteit van de leefomgeving rondom Schiphol te willen verbeteren, en daarvoor het aantal vluchten op de luchthaven te willen terugbrengen. Het schrappen van de reservering voor een tweede Kaagbaan past volgens Harbers in die koerswijziging.