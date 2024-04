Wat is er toch aan de hand bij Transavia? (en wat betekent het voor mij?)

Vorig jaar had Transavia ook al problemen, het zorgde voor honderden geannuleerde vluchten. Toen moest de luchtvaartmaatschappij langer wachten op een aantal vliegtuigen die werden overgenomen van het Roemeense Blue Air. Bovendien liepen onderhoudsbeurten aan enkele Boeings vertraging op. Transavia ging door het stof en bood excuses aan..

Wat is er nu aan de hand?

De problemen die dit jaar spelen, zijn ontstaan doordat het reguliere onderhoud van de vliegtuigen deze winter uitliep. Dit gebeurt in het buitenland, in onder andere Turkije en Tsjechië. "Helaas kwamen een aantal zaken naar boven waardoor de onderhoudsbedrijven mededeelden dat het langer ging duren", vertelt woordvoerder Leon Bogaard van Transavia.



"We hielden altijd al rekening met uitloop, maar sinds vorig jaar hebben we flinke buffers ingebouwd. Helaas hadden de toestellen nog langer nodig." Daar bovenop kwamen verschillende incidenten waardoor toestellen aan de grond kwamen te staan. Zo was er een kapotte motor door een vogel die er in vloog, er was een probleem met de passagiersingang en ook had een vliegtuig bliksemschade.



Transavia wil niets zeggen over hoeveel vluchten daadwerkelijk zijn geannuleerd, maar zegt dat de impact voor de reiziger nihil zal zijn. De budget-maatschappij heeft veel vluchten kunnen samenvoegen of wijzigen. "Het zou kunnen dat je nu vanaf Rotterdam of Eindhoven vertrekt. De passagiers zijn hier allemaal al van op de hoogte gebracht."



Volgens slot coördinator Hugo Thomassen op Schiphol valt het aantal geannuleerde vluchten van Transavia mee, vergeleken met andere maatschappijen. Transavia zou 5% van de slots 'hebben teruggegeven', terwijl sommige andere luchtvaartmaatschappijen tot wel 10% teruggaven.