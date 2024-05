Spreidingswet op losse schroeven, maar gemeente zet asielopvang Wieringerwerf toch door

Sinds begin dit jaar is landelijk de spreidingswet van kracht en werken gemeenten aan plannen om meer vluchtelingen op te vangen. Zo ook Hollands Kroon: vorige maand lekte uit dat in hotel Van der Valk in Wieringerwerf 100 asielzoekers worden opgevangen. De opvang moet op 1 juni van start gaan.

Maar nu er een nieuw kabinet op komst is, en die van plan is de spreidingswet te schrappen, is de vraag wat er met alle plannen om mensen op te vangen gaat gebeuren.

De gemeente Hollands Kroon reageerde daarop resoluut: "Totdat er wetten afgeschaft zijn, of nieuwe van kracht, gelden de huidige wetten en regels. De nood in Ter Apel is hoog en er zijn opvangplekken te weinig. Daarom blijven wij uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen die voor ons gelden. Bijvoorbeeld met de opvang van asielzoekers in Wieringerwerf."

VVD-raadslid Rick Boersen was vorige maand al boos over het feit dat de gemeenteraad van Hollands Kroon niet mee leek te kunnen beslissen over de eventuele inzet van het hotel als vluchtelingenopvang. Maar hij is er nu ook zeer ontstemd over dat het college hoe dan ook de plannen lijkt te willen doorzetten.

'Tegenstemmen geen optie'

"Want laat één ding duidelijk zijn: de asielopvang in Wieringerwerf is een politieke keuze. Maar als alles gaat zoals het college wil, zal de raad niets te vertellen hebben. Terwijl de gemeenteraad (als baas van Hollands Kroon) de noodopvang gewoon tegen kan houden", zegt hij tegen NH.

Vanavond is er wel aandacht voor in de raadsvergadering, maar daarin gaat het alleen over de uitvoering en praktische zaken en mag de raad er inhoudelijk niks over zeggen. Boersen hoopt dat de coalitie vanavond zijn stem laat horen. "Ik weet in ieder geval dat ik niet alleen sta in mijn mening."

