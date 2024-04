Raadslid voelt zich opzij geschoven bij plan opvang asielzoekers: "Lijkt voldongen feit"

Personeelsleden van hotel Van der Valk in Wieringerwerf werden vorige week op de hoogte gebracht van de plannen om asielzoekers voor langere tijd in het hotel op te vangen. Vanaf 1 juni moeten er 100 asielzoekers in het hotel zitten. De opvang is voor minimaal één jaar. In deze periode wordt gezocht naar een definitieve opvangplek in de gemeente voor 250 mensen.

Raadslid Rick Boersen is niet blij met hoe het is gegaan. "Het college zou al wel van de plannen hebben geweten, maar als raad werden we tegelijkertijd met het personeel van het hotel op de hoogte gebracht. En het wordt gebracht alsof het al een voldongen feit is. Terwijl nog overleg bezig zou zijn over waar, in welke gemeentes, de asielzoekers zouden moeten komen. Bovendien komt er wel een informatieavond, maar die is alleen voor bewoners."

Bestemmingsplan

Boersen wijst verder op de gevolgen van de asielopvang voor het toerisme, en bovendien zou het bestemmingsplan geen langdurige opvang van asielzoekers toestaan. "Verblijf van langer dan twee weken op een locatie met horecabestemming is niet toegestaan, zo is niet lang geleden bepaald." De opvang in het Van der Valk-hotel zou voor minstens een jaar zijn.

"Verder is het hotel door de opvang geen hotel meer", vervolgt hij. "Je mist toeristenbelasting, en in de omgeving zullen minder toeristen zijn. Worden we daarvoor gecompenseerd?"

Inwoners uit Wieringerwerf zijn verdeeld over de plannen om per 1 juni asielzoekers onder te brengen in het hotel, zo bleek vorige week tijdens een rondgang. Waar de een zegt 'ook heel blij te zijn' om een plek te krijgen als zij hadden moeten vluchten, vinden anderen dat eerst om de eigen bewoners gedacht moet worden. "Ik vind dat Nederlanders die op een woning zitten te wachten in het hotel moeten. Dus ik zeg: eerst Nederlanders, dan de rest."