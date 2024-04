Hotel Van der Valk Wieringerwerf in beeld als opvanglocatie

Hollands Kroon laat in een persbericht weten het jammer te vinden dat geruchten over de opvang al door het dorp gonzen zonder dat er definitieve plannen zijn. "We begrijpen dat deze ontwikkelingen indruk maken. Zeker omdat de informatie niet volledig en wellicht niet geheel juist is." Voorlopig gaat het over gesprekken tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Van Der Valk-keten. Het hotel in Wieringerwerf is één van de opties.

De vraag naar opvangplekken komt onder meer uit de landelijke opdracht om extra mensen op te vangen. De gemeente heeft, toen het Rijk de opdracht gaf, laten weten welwillend tegenover de plannen te staan. Maar inhoudelijk heeft de gemeente hier weinig over te zeggen. Het zijn afspraken tussen het COA en Van der Valk.

Of er uiteindelijk echt gebruik wordt gemaakt van het hotel in Wieringerwerf is nog niet duidelijk. En als het wel gaat gebeuren dan is nu nog niet bekend om welke soort opvang het zal gaan en hoeveel mensen er precies zouden moeten komen te zitten. Ook over de duur van de eventuele opvang is nog niets concreet, laat het COA weten.

Tijdelijk

Het personeel van Van der Valk zou gisteravond op de hoogte gebracht zijn van de plannen. Van der Valk is niet het enige hotel in de regio die mensen opvangt: in het Fletcher Badhotel Callantsoog zitten vanaf vandaag tijdelijk statushouders. Het zou volgens de gemeente Schagen gaan om twintig mensen, aldus het Noordhollands Dagblad.