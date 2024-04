Nu ook statushouders in Bergense hotels, bewoners willen helpen maar hebben ook vragen

Hoewel er veel begrip is voor de situatie, hebben sommige bewoners ook wat zorgen of vragen over de groep statushouders die er komt. "Het opvangen van statushouders is erg belangrijk, maar waar ik me wel zorgen om maak is waar ze uiteindelijk gaan wonen", vertelt een buurtbewoonster. "Er is hier al nauwelijks plek voor jongeren uit de buurt, laat staan voor die groep statushouders."

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) huurt hotelkamers om zo het landelijke tekort aan opvangplekken tegen te gaan. "We brengen kleine groepen statushouders onder in hotels om zo de asielzoekerscentra te ontlasten", legt Ronald Smallenburg, woordvoerder COA regio Midden-Noord. De statushouders worden tijdelijk ondergebracht, in elk geval voor twee maanden.

Bergen is niet de eerste gemeente die statushouders in hotels ondergebracht krijgt. In regio Alkmaar zijn er al meerdere hotels waar hetzelfde is gebeurd. Zo zijn er in het Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo en in het Van der Valk Hotel Akersloot ook statushouders opgevangen.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)