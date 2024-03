Statushouders hoeven niet terug naar Castricum en mogen in Alkmaar blijven

De gemeente Castricum voldoet niet aan de landelijke verplichtingen op het gebied van huisvesting statushouders, stelt hij in een brief aan het college.

"Wij hebben zeer sterk de indruk dat bepaalde Castricumse bestuurders Alkmaar als speelbal zien", schrijft Kloos in klare taal. "Om zichzelf te kunnen profileren in praatprogramma’s of partijcongressen, om 'no-nonsense beleid' uit te stralen, inzake statushouders en asielzoekers. Dat het stoer lijkt om daar niet aan te voldoen en de boel over de schutting te gooien. En nu met succes lijkt het."

'Politieke spelletjes'

Castricum speelt 'politieke spelletjes', meent de partij. Het zou daarom "gepast en noodzakelijk zijn" de bestuurlijke contacten met Castricum in het kader van de regionale samenwerking te bevriezen.

Het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders vindt ook dat Castricum haar afspraken niet nakomt. "In aanloop naar de datum van 1 april hebben zowel de statushouders als de gemeente Alkmaar meermalen hun zorgen geuit richting de gemeente Castricum", reageert het college.

"De vraag rees of Castricum wel voldoende haar best deed om een woonplek te realiseren. Dit zorgde voor grote onzekerheid bij de statushouders. Alkmaar heeft al vanaf het voorjaar van 2023 Castricum meermaals gemaand hier haast mee te maken."

Afspraak is afspraak

Het college reageert teleurgesteld op de gang van zaken. "Niet alleen de statushouders zijn hiervan de dupe, ook de omwonenden van de Picassolaan. Juist in deze tijd is het belangrijk om als overheid betrouwbaar te zijn en te doen wat je zegt", is de reactie. "In Alkmaar geldt: afspraak is afspraak. Uitermate vervelend dat we onze afspraak met de buurt hierdoor niet na kunnen komen. We zijn direct met hen in gesprek gegaan hierover."

