Weer verhuizen geen optie voor statushouders: "Woningen zijn ongezond"

Samen met zijn buren is hij de ongelijke behandeling en huisvesting van statushouders en vluchtelingen meer dan zat. “Die flexwoningen zijn heel ongezond. Het tocht en zit vol met schimmel, kijk maar naar die containers op de Puikman. Zonder vaste plek is het ook erg lastig verbinding te krijgen met de samenleving. Na zes jaar onzekerheid zijn mijn vrouw en ik toe aan vastigheid en rust.”

‘Liever appartement in Alkmaar dan Castricumse villa’

Door zijn ervaringen met de gemeente Castricum heeft Ahmed een hekel aan het dorp gekregen. Zijn aversie is inmiddels zo groot dat hij er met een grote bocht omheen rijdt. “Als ik vanaf mijn werk met de auto naar huis ga, sta ik liever in de file op de A9 dan dat ik de route langs Castricum neem. Het idee terug te moeten verhuizen, beangstigt ons. We zijn totaal niet gewenst. Liever een appartementje in Alkmaar dan een grote villa in Castricum.”

Het stel is dan ook niet van plan het nieuwe huurcontract te ondertekenen. “Hell no”, reageert Ahmed daarop. “Als ik in Castricum rondliep, keek ik altijd achterom, ik voelde me onveilig. In Alkmaar loop met een glimlach over straat. Ik voel me hier welkom. Als Alkmaar ons een woning aanbiedt, zouden we zonder twijfel tekenen.”