Kritiek op behandeling Castricumse statushouders: "Gemeente maakt er een potje van"

Bij sportcomplex Berg en Bal worden 96 flexwoningen gerealiseerd, waarvan een derde voor statushouders. Maar de bouw ervan duurt langer dan verwacht, stelt de gemeente. Hoe Castricum van plan is om toekomstige groepen statushouders te huisvesten, is een groot raadsel. “De gemeente had hier al sinds april 2022 op kunnen anticiperen. Deze huidige groep heeft dringend behoefte aan rust en duidelijkheid.”

Tijdelijk is tijdelijk

Net als andere woningzoekenden lopen statushouders ook tegen het woningtekort aan. In Castricum heeft deze groep geen voorrang “Daarom zijn we voorstander van tijdelijke huisvesting naast sociale huurwoningen”, stelt de organisatie. “Tegelijk moet tijdelijk ook echt tijdelijk zijn. Vluchtelingen moeten ook snel kunnen integreren in onze samenleving. Zij hebben vaak geen netwerk en het is dan moeilijk om de draad in Nederland op te pakken.”

Dat ziet ook Noor Ney (52) uit Driehuizen, die taalles geeft en de groep bijstaat in het protest. De uitzichtloze situatie heeft volgens haar ook een schadelijk effect op hun gezondheid, wat de integratie nog meer bemoeilijkt.

Ondankbaar

“Dit zijn jonge, gezonde mannen van in de dertig, onze toekomstige arbeidskrachten. Daar moeten we goed voor zorgen. Door hen zo te behandelen, ontstaan er uiteindelijk allerlei mentale en fysieke problemen. Het is dan zo lastig iets op te bouwen. We zetten hen buitenspel, terwijl we overal kampen met personeelstekorten.”

De publieke verontwaardiging over statushouders die “woningen durven te weigeren”, verbaast haar niet. “Ik begrijp het grote sentiment als je het verhaal niet kent, maar het gaat hier niet om een stelletje 'ondankbare asielzoekers', maar om een niet-functionerende gemeente die er een potje van maakt”, stelt ze. “Het zou de gemeente sieren als ze hun fouten toegeven en hun verantwoordelijkheid nemen.”