Onmacht of onwil? Waarom Castricum worstelt met de huisvesting van statushouders

Het rommelt al een tijdje in Castricum: statushouders die tijdelijke kamers weigeren, een onafhankelijk onderzoek naar de slechte woonomstandigheden op De Puikman en een dreigend juridisch conflict met Alkmaar over de huisvesting van 54 statushouders. Wat is daar aan de hand? Hoog tijd om de wethouder persoonlijk aan de tand te voelen.

Waarom lijkt het huisvesten van statushouders voor Castricum een moeilijkere opgave dan voor andere gemeenten?

"Dat is niet zo. Wij hebben de voorrang voor statushouders op een sociale woning afgeschaft. In veel andere gemeenten krijgen ze dat wel, waardoor de eigen inwoners achtergesteld worden. Aan statushouders bieden we tijdelijke woningen, omdat we hen volgens de wet wel moeten huisvesten. We bouwen gemiddeld 250 permanente woningen per jaar, alleen geven we ze niet met voorrang aan statushouders. Ze kunnen zich daarvoor gewoon inschrijven bij de woningbouwvereniging, net zoals ieder ander."

"Er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen, die bij sommige gemeenten zelfs oplopen tot twintig jaar. Wij vinden dat we iedereen hetzelfde moeten behandelen, daar gaat het om."

"De gemeente Castricum loopt ook niet achter met het huisvesten van statushouders als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een gemeente als Amsterdam, die wel die voorrang geeft. We doen het zelfs beter. We zitten dan ook niet in de situatie dat de provincie gaat ingrijpen."