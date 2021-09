Castricum slaat terug na tik op vingers van provincie over huisvesting statushouders

"Het is een slag in de lucht", reageert wethouder Paul Slettenhaar van de gemeente Castricum op het dreigement van de provincie Noord-Holland om de regie over te nemen als het gaat om de huisvesting van statushouders. De gemeente Castricum zou de gemaakte afspraken niet nakomen. Er is inmiddels een brief op poten teruggestuurd.

Volgens de provincie realiseert Castricum te weinig woningen voor statushouders. Momenteel is er een achterstand van in totaal 34 personen. En die mensen moeten voor het begin van het nieuwe jaar een dak boven hun hoofd hebben. Zo niet dan neemt de provincie de regie over en gaat zelf de achterstand wegwerken. De kosten zijn voor Castricum.

Hetzelfde schuitje

Het dreigement schiet bij wethouder Slettenhaar in het verkeerde keelgat. Er zijn volgens hem meer gemeenten die in hetzelfde schuitje zitten. Hij vindt het 'bijzonder' dat Castricum er juist wordt uitgepikt.

"De provincie heeft in juni zelf nog gezegd dat 70 procent van de gemeenten de taakstelling niet gaat halen. In het hele land is er woningnood. Wij doen juist ontzettend ons best om te zorgen dat iedereen kan wonen."

Vreemde timing

Want het is volgens hem geen kwestie van onwil. "Het is niet zo dat we mensen niet willen huisvesten het is een kwestie van kunnen. Je kunt niet alle woningen aan statushouders geven. De taakstelling is ook nog eens verdubbeld. We zijn nu bezig met het bouwen van flexwoningen om de achterstanden weg te werken. Ik vind de timing dan ook vreemd."

Kijk hieronder naar het interview met wethouder Paul Slettenhaar die 'not amused' is over het dreigement van de provincie Noord-Holland. (tekst loopt door onder de video)