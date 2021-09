Provincie stelt Castricum ultimatum: huisvesting statushouders moet geregeld

Castricum is door het provinciebestuur van Noord-Holland opnieuw op de vingers getikt, omdat de gemeente te weinig vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvest. De gemeente komt hiermee de eigen toezeggingen aan de provincie niet na. Een ultimatum: als de achterstand niet vóór het nieuwe jaar is ingehaald, kan de provincie de taak (op kosten van de gemeente Castricum) overnemen.

Dit meldt Provincie Noord-Holland. Castricum zou zich, ondanks 'herhaaldelijke gesprekken en interventies vanuit de provincie', sinds 2020 niet houden aan eigen toezeggingen, zo meldden we in juni al. Momenteel heeft de gemeente sinds 1 juli 2021 een huisvestingsachterstand van in totaal 34 personen.