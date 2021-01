Gemeenten in de knel met opvang statushouders: "Ze zijn veel te laat gewaarschuwd"

NOORD-HOLLAND - In navolging van regio Alkmaar en West-Friesland, zeggen ook steeds meer andere gemeenten zich zorgen te maken om de taakstelling rondom huisvesting van statushouders. Zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam en Uithoorn. Maar een snelle oplossing is gewenst, want veel asielzoekerscentra zitten overvol: "En anders hebben deze mensen straks geen eigen bed om in te slapen", aldus de woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland.

In de eerste helft van 2021 moeten 2228 statushouders gehuisvest worden, verspreid over diverse gemeenten in Noord-Holland. In de tweede helft van 2020 waren dat er nog 1070. Dat is dus een verhoging van circa 108 procent. Dat blijkt uit een eerdere brief van staatssecretaris Broekers-Knol van Asiel en Migratie en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

En die verhoging leidt tot veel onbegrip bij Noord-Hollandse gemeenten. Zo moeten gemeenten in de regio Alkmaar in de eerste helft van 2021 in totaal 232 statushouders van woonruimte voorzien. Te veel, zeggen Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en de BUCH-gemeenten. Zij schreven daarom een brandbrief aan de staatssecretaris.

Grote onvrede

Ook andere gemeenten geven aan met de nieuwe taakstelling voor een moeilijke uitdaging te staan. Waaronder de gemeente Amsterdam, Uithoorn, Velsen en verschillende gemeenten in West-Friesland. Zo laat de woordvoerder van gemeente Medemblik weten: "De vraag naar woningen in onze gemeente is hoog, dus dit is een behoorlijke opgave." De woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt hierover: "Wij zijn ongelukkig met de grilligheid van het kabinet en willen dat er vanuit het Rijk meerjarig vooruit wordt gekeken naar de huisvesting van kwetsbare groepen."