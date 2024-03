Politiek Castricum wil onafhankelijk onderzoek naar vocht en schimmel in flexwoningen

Alle partijen lijken het unaniem eens te zijn dat er een onderzoek moet komen. Wethouder Paul Slettenhaar stemt ermee in, maar doet geen uitspraken over wie dat gaat uitvoeren. "Dat laat ik over aan de ambtelijke organisatie", reageert hij. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er nog geen oordeel ligt voor het onderzoek is gedaan. "We bekijken alle aspecten. Als het gaat om een gedragscomponent, is het ook belangrijk daar naar te kijken. Dus als mensen geholpen zijn met andere manieren van ventileren, dan hoort dat er ook bij."

Serieus geld

Hij beschouwt de motie niet als een kader voor andere tijdelijke woningen. "In Amsterdam zijn er ook woningen uit de jaren 60 die dit hebben. Op meer plaatsen is dat aan de hand. Ik beperk me tot deze locatie, dus ik ga niet andere sociale huurwoningen of flexwoningen betrekken. Want dan gaat het serieus geld kosten", reageert hij op de wens van GroenLinks.

Castricum heeft twee locaties in beeld voor zo'n 200 mogelijke nieuwe flexwoningen. Een daarvan is sportpark Berg en Bal. Op de ongebruikte tennisbanen wil de gemeente 96 tijdelijke woningen bouwen. Na maximaal tien jaar worden die vervangen door permanente bouw. Twee derde is bestemd voor jongeren tot 23 jaar en spoedzoekers. De rest is voor mensen met een verblijfsstatus.

Duin en Bosch is de tweede locatie. Op het zuidwestelijkste deel wil de gemeente 100 tijdelijke woningen realiseren. Ze zijn bedoeld voor het huisvesten van statushouders, starters en spoedzoekers en blijven maximaal tien jaar staan.