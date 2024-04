Hoorn gaat tijdelijk 26 statushouders opvangen in Van der Valk-hotel

Daarmee geeft burgemeester Jan Nieuwenburg gehoor aan de smeekbede van staatssecretaris Eric van der Burg mee te helpen om de druk op de asielcentra in Nederland te verlichten. De hotelkamers dienen als tussenvoorziening, totdat er voor hen een andere woning elders in het land is gevonden.

Een statushouder is een asielzoeker die in Nederland mag blijven. Door het nijpende woningtekort lukt het veel gemeenten echter niet om deze mensen op tijd een woning aan te bieden.

Overvol

Al tijden wordt de maximale bezetting in Ter Apel structureel overschreden met honderden mensen. De gemeente Westerwolde stapte in december naar de rechter om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum terug te brengen.

De rechter bepaalde eind januari dat het COA per 22 februari een dwangsom van 15.000 euro moet betalen voor elke dag dat de bezetting in Ter Apel boven het maximum van 2.000 komt.