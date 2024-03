Gemeente Hoorn opent nieuwe opvanglocatie voor statushouders en Oekraïners

Het bedrijfspand aan de Maelsonstraat 20, dat al jaren leegstond, gaat dienstdoen als tijdelijke opvanglocatie. Er komen vanaf komende maandag tien opvangplekken voor Oekraïners die de oorlog met Rusland zijn ontvlucht.

Daarnaast worden er dertig statushouders opgevangen in het pand. Die plekken dienen als tussenvoorziening totdat er voor hen een andere woning in de gemeente is gevonden. "Op dit moment is er onvoldoende huisvesting in de gemeente beschikbaar voor statushouders. Daarom wordt er gekeken naar andere oplossingen", aldus een woordvoerder. Ze kunnen er twee jaar blijven wonen. Daarna gaat de eigenaar van het pand er appartementen bouwen.

Onderdeel van de samenleving

"We zorgen voor ondersteuning, dagbesteding en begeleiding naar werk. Op die manier kunnen de mensen beter meedoen en deel worden van de samenleving", legt wethouder Karin Hakhoff uit. "We hebben al veel aanmeldingen van vrijwilligers gekregen die graag willen helpen bij taallessen en de omgeving willen laten zien. Dat is een prachtig gebaar van betrokkenheid. En daar zijn we ook heel blij mee. De positieve resultaten zien we nu al op de andere gemeentelijke opvanglocatie."

Naast deze locatie zijn er in Hoorn nog twee andere opvanglocaties waar zowel statushouders als Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest.